Se asomó y le mostró más de la cuenta: detienen a hombre por atentados al pudor

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Enrique “N”, de 27 años, fue detenido por la Policía Municipal en la calle Santa Cecilia del fraccionamiento Villa Bonita, luego de ser señalado por hostigar y acosar a una mujer mostrando sus genitales mientras le hacía comentarios obscenos.

La afectada relató que el hombre tocaba a su puerta y, cuando ella se asomaba para ver quién llamaba, él repetía la misma conducta, misma que había ocurrido en varias ocasiones días atrás. Por temor a que la situación se agravara, decidió solicitar apoyo de las autoridades.

Tras corroborar los hechos y recibir la señalización de la víctima, la Policía Municipal procedió a la detención de Enrique “N”, quien fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal conforme a la ley.