Se arma polémica por canción de Alejandro Fernández

Redacción

España.- La canción de Alejandro Fernández que lleva el título ‘Mátalas’, ha sido muy criticada por sonar muy violento el nombre, en especial por estar en una época en la que se habla mucho de feminicidios.

Pese a ello se trata de uno de sus temas clásicos, por lo que la polémica se hizo grande, ya que al presentarse en España, un país que sufre por este tipo de delito contra mujeres, el Potrillo tuvo que decir algo al respecto en pleno concierto.

Y ante el cuestionamiento sobre si dejará de cantar ‘Mátalas’, se dice que Alejandro Fernández no dejará de cantar su melodía, así lo dejó en claro en su presentación en España, donde además le pidió a sus fans que si no estaban de acuerdo y se sentían ofendidas, se salieran del concierto.

Destaca que hay quienes señalan que es muy violento el nombre de la canción, aunque los defensores del cantante mexicano señalan que la letra no es nada de esto, sino algo romántico.

Así pues el Potrillo explicó que no dejará de cantar ‘Mátalas’ pese a las críticas, ya que con esa canción se le abrieron las puertas de muchos países, entre ellos España; y preciso: “les voy a dar chance al que no quiera escucharla, pues que se salga del concierto. Yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí en España de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?”.

*Con información de MEDIO TIEMPO.