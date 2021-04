Se anticipa la derrota de Arturo Avila si no se somete a la disciplina partidista: Morena

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia de Morena en la entidad espera que la Comisión Nacional de Honor y Justicia se apegue a los reglamentos partidarios y baje de las candidaturas a diputaciones y regidurías por la vía plurinominal a las personas ajenas al partido que violan flagrantemente los estatutos donde se indica que solo podrá ser como máximo el 33 por ciento de ellas y en las últimas posiciones no en las primeras.

Fernando Alférez Barbosa, secretario de Organización acompañado del presidente, David Alejandro De la Cruz así como de otros miembros del Comité Ejecutivo Estatal señalaron que luego de que el candidato a la alcaldía de la capital, Arturo Avila prácticamente “se adueñó” del partido dando la espalda a los postulados no hay de otra más que esperar una derrota en las urnas.

“Hemos solicitado a la compañera Nora Ruvalcaba que si no va a acatar el compañero Arturo la coordinación institucional de la coalición, le pedimos que se retire. Hay otros municipios que están realmente con la enorme posibilidad de obtener la victoria, tenemos el caso de Jesús María, Calvillo, Rincón de Romos que prácticamente son garantía de triunfo, San Francisco de los Romo, en fin, va a haber enormes posibilidades, si el compañero Arturo Ávila no se somete a la disciplina, a la inteligencia, al proyecto alternativo de nación, su campaña pues yo creo que estamos anticipando una derrota de su parte y pues si ya tiene negociaciones con sus padrinazgos, llámese Carlos Lozano de la Torre o Martín Orozco, pues nosotros no tenemos y queremos romper toda relación con esta mala influencia”, dijo el funcionario morenista.

A su vez añadió que “estamos trabajando, cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo tiene una responsabilidad de dar seguimiento a las campañas, en los municipios, porque Morena se pinta sola, Morena tiene la capacidad para abanderar una lucha por la propia gente y con aquellos que verdaderamente quieren sumarse al proyecto como hay mucha gente”.

Más adelante el líder estatal de Morena abundó en el particular y comentó que “quien introduce o quien registra o a quien invita, es gente que evidentemente no los conocíamos dentro del movimiento, no, no, no es, quiero hacer aclaración, no es en contra de una persona, es la del porcentaje de los externos que hay. Decíamos al inicio de la conferencia que están más arriba del 90% de los porcentajes externos, entonces, permiten, repito nuevamente, 33% de la representación proporcional y hasta el 50% en la plurinominal, osea, estamos elevando demasiado, cosa que nadie de aquí se enteró”, reprochó.

Acto seguido advirtió “no puede ser que esto continúe, por eso las impugnaciones y le mandata la Comisión de Honor y Justicia del propio tribunal pues que se vaya al fondo del asunto y ahí es donde tiene que acatar, le guste o no, a quien los registró, de lo que mandata no solamente el tribunal, sino son los propios estatutos.

– ¿Cómo está el ánimo? Sobre todo porque no sé, hay quienes ya habían dicho ‘si esto sigue así mejor apoyo al candidato Arturo Ávila, pues mejor me voy con el PAN, con el PRI’. ¿Cómo está el ánimo al interior?



Alférez Barbosa respondió “bueno tenemos la doble responsabilidad de hacer un doble trabajo para poder resarcir el daño que pudiera ocasionar este, esta campaña muy rara, porque además, hay que entender que estamos en medio de una emergencia sanitaria y hay protocolos que el INE estableció, y nosotros tenemos que, nos guste o no, tenemos que respetarlos y eso de la fiscalización también es muy grave”.

Finalmente también se recordó que Avila es una persona que no solventa sus deudas, luego de que en la campaña pasada del 2019, por violar la ley el partido fue multado además de que a varios proveedores también les quedó debiendo

“Nos dejó una deuda Arturo de 2 millones de pesos en el proceso pasado que tuvimos que estar pagando, vamos a solicitar el Comité Ejecutivo al responsable de finanzas que obligue al candidato a la presidencia municipal, Arturo Ávila, a que firme un compromiso de que otorgue una garantía al partido por si rebasa los topes de campaña, podamos nosotros embargarle un patrimonio para resarcir ese daño”.

El domingo pasado la dirigencia de Morena envió un documento al presidente nacional de este instituto político, Mario Delgado, solicitando se apeguen a la norma para que se otorguen las candidaturas a militantes y no a externos y amigos de Arturo Avila, ex integrante de la secta NXIVM, cuyo líder Keith Raniere esta encarcelado por trata de blancas y delitos sexuales en Estados Unidos.