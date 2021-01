Se amparan en Rincón de Romos ante abusos de la CFE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Crecen las inconformidades en municipios del interior ante los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien de manera arbitraria corta está cortando la energía en pozos de agua y edificios públicos.

El alcalde de Rincón de Romos, el panista, Jesús Prieto, reveló que su municipio se tuvo que amparar para evitar los cortes de energía.

En su momento, también el edil de Pabellón de Arteaga Cuauhtémoc Escobedo se quejó también se abusos de la CFE, situación que es es generalizada.

-¿El alcalde de Pabellón se quejó también de la CFE, en Rincón cómo andamos?

-Pues igual, a nosotros nos cortaba la energía la CFE directamente a presidencia al más mínimo retraso, pero ya no lo hace porque nos amparamos.

-¿Hace cuento se ampararon?

-Nos amparamos por ahí del mes de junio para que no nos cortaran la energía, principalmente a los edificios públicos que eran quienes pagaban los platos rotos.

“Así de fácil, nos amparamos para hacerles entender que si no tenemos energía eléctrica no cobramos, y si no cobramos no hay dinero, y si no hay dinero no tenemos para pagarles la energía eléctrica”.