Se alista Bob Espinosa para alcanzar la final de la Truck México Series en Aguascalientes

Redacción

San Luis Potosí, S.L.P..- Se llegó el momento de iniciar la batalla por el título 2025 de Trucks México Series, en donde Roberto “Bob” Espinosa es uno de los 7 contendientes en los playoffs de la categoría que tendrá su primer round de post-temporada este 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México, habiendo solo 4 boletos disponibles para la gran final.

Roberto “Bob” Espinosa está listo para pelear por el título de la temporada 2025 de Trucks México Series, llegando junto a Dynamic Motorsports a la fecha 12 del calendario, la cual marca el comienzo de los playoffs, en donde 7 competidores querrán sobrevivir al corte que le dará a los 4 primeros de la tabla, su boleto a la final.

“Bob”, arranca esta etapa sumando 1000 unidades al mando de la camioneta #96 Chickin- Mobil- MAJA- Changos Locos; sabiendo que no se pueden dejar puntos a la deriva, teniendo la motivación de venir acumulando podios consecutivos, queriendo alargar esa buena racha para poder pasar a la última etapa.

El óvalo de Aguascalientes será el reto para este domingo, viendo la bandera verde en punto de las 11:30 am, no sin antes disputar la sesión de calificación en la jornada sabatina, siendo un fin de semana decisivo para sus aspiraciones de campeonar.

Roberto “Bob” Espinosa, camioneta #96:

“Llegamos a los playoffs en un muy buen momento, viniendo de menos a más para cerrar de la mejor forma, eso se ve en los podios y sobre todo en la forma de obtener nuestro pase a los playoffs, pero ahora todo queda atrás y lo importante será sumar para poder pasar a la final”.

“La misión es clara, debemos ser inteligentes, tener cabeza fría para no perder puntos y poder seguir peleando por el título. Pero también sabemos las dificultades de un óvalo como el de Aguascalientes, en donde además logramos ser los más rápidos de la calificación en la última visita”.

Roberto “Bob” Espinosa se reporta listo para salir a la batalla de los playoffs 2025 de Trucks México Series, visitando este 19 de octubre la pista del Óvalo Aguascalientes México, con un solo objetivo: avanzar a la final.