Se agudiza disputa entre Oktoberfest y Aguas Beer Fest en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La organización de los eventos Oktoberfest y Aguas Beer Fest ha generado un nuevo desencuentro entre funcionarios estatales y productores cerveceros, quienes discrepan sobre si ambos festivales deben considerarse como actividades complementarias.

Apenas hace unos días el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, aseguró que ambos encuentros –el Oktoberfest, programado del 1 al 5 de octubre en el Complejo Tres Centurias, y el Aguas Beer Fest, previsto para el 4 y 5 de octubre en la Isla San Marcos– son complementarios y fortalecen la oferta de entretenimiento en la entidad.

Sin embargo, la directora del Buró de Congresos y Visitantes, Verónica González, reviró este día al señalar que la verdadera complementariedad implica la organización conjunta, lo cual no ocurrió en este caso. “Para mí, un evento complementario es hacerlo juntos. Nosotros hemos apoyado y seguiremos apoyando a los productores locales cada año que deseen hacer su festival aquí”, sostuvo en conferencia de medios a la que su área convocó para promover el Aguas Beer Fest.

En la misma línea, Eduardo Guzmán Cano, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales y organizador del Aguas Beer Fest, rechazó la declaración de Garza de Vega. Afirmó que su evento no fue considerado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología y que el respaldo que han recibido proviene del Buró de Congresos y de la Secretaría de Desarrollo Rural.

“Queremos desmentir que los eventos sean complementarios, porque ni nos invitaron ni nos tomaron en cuenta, aun cuando sabían que este festival tiene más de tres años realizándose”, apuntó Guzmán Cano.

El representante de los cerveceros artesanales agregó que existe una desventaja en materia de promoción y difusión, ya que la publicidad oficial favorece al Oktoberfest, lo cual genera confusión entre el público. Recalcó que el Aguas Beer Fest es el evento original de los productores locales y cuenta con un respaldo consolidado en la entidad.