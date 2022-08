Se aferra García a propuesta para regular manifestaciones públicas en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque adelantó que se reunirá este viernes con asociaciones civiles, el diputado del PAN Luis Enrique García López reiteró que insistirá en mantener su iniciativa de ley para regular las manifestaciones públicas,

“Tengo que dejar en claro que, como lo ha dicho la Suprema Corte, los derechos absolutos no existen y debemos de hacerlos convivir en un marco de paz y convivencia. Habremos de dialogarlo, el viernes tendremos un acercamiento con asociaciones civiles, los escucharé y les tendré más información después de esta reunión”, apuntó en entrevista grupal.

– ¿Manifestaron las asociaciones cuáles son los puntos en particular que les causaron ruido?

– No, solamente me plantearon una propuesta que implica desechar la iniciativa y hacer una serie de cosas, pero la verdad es que no lo vamos a trabajar de esa manera.

En junio último, García López presentó su propuesta para crear la Ley de Manifestaciones Públicas del Estado, misma que ya ha sido cuestionada por agrupaciones como la organización Artículo 19, que recién la calificaron como un “grave retroceso” para Aguascalientes.

Por lo pronto, el legislador blanquiazul descartó que la propuesta represente un “albazo legislativo” como se ha mencionado, para lo que reiteró que se tendrán reuniones y hasta la posibilidad de mesas de trabajo con el resto de los representantes populares antes de subirse al pleno.

“Esta iniciativa la tengo vinculada a temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propia Constitución señala que cualquier derecho se debe exigir pero con respeto y responsabilidad. La pregunta que les haría es cuando se manifiestan por lo general se da vista a la autoridad y lo que nos ha dicho la Suprema Corte es que debemos de llevarlo a la ley”, expuso.