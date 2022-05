Se aferra alcalde morenista de Aguascalientes en armar a sus pobladores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Asientos, el morenista José Manuel González Mota no quita el dedo del renglón para armar a su población y defenderse de la delincuencia.

Adelantó que buscará una reunión con el nuevo general de la décimo cuarta zona militar, el general Rubén Barraza para exponerle el tema.

El primer edil justificó que quiere hacer las cosas dentro del margen de la ley que permite la tenencia y portación de armas de fuego, pese a que hay quien se opone a la propuesta.

-¿Cuántas personas pudieran tener un arma en Asientos?

-No tengo el dato exacto, pero cientos de gentes si pudieran tenerla como una medida de prevención y de intimidación, finalmente la intención con el registro de armas es que la delincuencia no nos encuentre con las manos cruzadas y que pueda hacer con nosotros lo que quiera, principalmente en el robo a vivienda y abigeato.

En la parte final de la entrevista González Mota remachó que nada estará fuera de la ley, por lo insistirán ante el ejército para que inclusive ellos mismos capaciten a la población en cuanto a las responsabilidades que implique el tener un arma.

Esta municipalidad que se ubica a unos 55 kilómetros al norte de la capital del estado hace límite con Zacatecas.