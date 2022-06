Se acostumbran usuarios a pagar 10 pesos en camiones de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los usuarios del transporte público de Aguascalientes se han acostumbrado a pagar $10 pesos y no los $9.50 que marca la tarifa, ya que con las nuevas alcancías instaladas en diversas rutas no pueden obtener su cambio y los choferes tampoco se disponen para ello. Además, desconocen el modo de adquisición de las tarjetas de pago.

En un sondeo realizado sobre varias paradas ubicadas en Avenida Universidad, los ciudadanos refirieron que ya no se molestan por pedir los 50 centavos de su cambio y tampoco por contar con las tarjetas de pago electrónico ofrecidas por la Coordinación de Movilidad.

“La verdad ponemos los 10 pesos porque lso 50 centavos ya no los regresan. No, no se ha visto que te digan ‘bueno, nada más es eso’, yo por lo regular siempre traigo los 10 pesos y ya, no te regresan el cambio, me pasa que traigo billetes y el chofer me pidió que buscara con los otros usuarios. Es incómodo y si tomamos varios camiones al día o a la semana sí es algo de dinero”, mencionó Angélica, quien es operaria.

“Realmente a mí no me ha afectado mucho, siento que está bien pero pues sí hay problemas para entregar el dinero exacto, y si no lo tienes no te dejan pasar, entonces eso sería como un problema porque no muchos traen el dinero exacto y nos acostumbramos a dar los 10 pesos o los cinco pesos, pero de dar los 10 a que no me suban, prefiero dar los 10 pesos”, opinó Leslie, estudiante de la UAA.

“A la larga te acostumbras porque, como no traes el cambio exacto y te cuesta conseguirlo, a veces traes el billete y para conseguir el cambio es poquito complicado, a veces traen la alcancía, a veces no, luego sí te hacen falta esos 50 centavos; a mí sí me gusta el sistema, pero que hicieran mejoras en ese sentido del cambio”, comentó Ángel, que también es estudiante.

“Pago los 10 pesos, ya no pido los 50 centavos porque traen la alcancía y la alcancía no te regresa los 50 centavos, hay ocasiones en que no trae alcancía pero ya de automático de agarran los 10 pesos y ya no se voltean ni a decirte que te deben los 50, ya son los 10 cerrados, no está bien porque cuando ellas quieran subir el precio, ya pusieron una cuota de 10 pesos”, señaló Verónica, quien es madre de familia.

Otros usuarios que también fueron cuestionados respecto al tema coincidieron con las respuestas ya señaladas. Los ciudadanos apuntaron que no conocen en dónde conseguir las tarjetas de pago electrónico, aunque reconocieron que si la tuvieran, les resultaría incómodo hacer recargas constantes.

La modalidad de pago electrónico inició a principios de año dentro de la ruta 20 y posteriormente se fueron sumando las rutas 40, 41, 43, 47, 7, 16, 48, 11, 33, 2, 7, 8 30, 35, entre otras.

Las tarjetas de prepago se pueden encontrar en las diversas terminales de camiones. Tienen un costo de $35 pesos e incluyen un viaje.