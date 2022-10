Se accidentó María León en Miami

Redacción

Ciudad de México.-María León sufre accidente previo al estreno de ‘Mira Quién Baila’; el servicio médico tuvo que brindarle apoyo luego de la herida que sufrió.

‘Mira Quién Baila’ prepara su nueva temporada donde famosos como María León, Ferdinando Valencia, Miguel Martínez, Michelle González, entre otros, mostrarán su mejor coreografía cada domingo, comenzando este 9 de octubre por las pantallas de Univisión.

Es por ello que los ensayos de los famosos comenzaron, sin embargo, María León sufrió un accidente al momento de intentar su coreografía con tacones, tal y como es correcto hacerlo para no sufrir algún tipo de lesión en la pista por no saber manejar los tacones.

No obstante, María León sufrió un accidente en los ensayos al pisar su propio pie con el tacón con el que estaba practicando y uno de sus dedos del pie terminó ensangrentado.

María León tuvo que ser auxiliada por el servicio médico, mismo que actuó rápidamente para limpiar la herida que ella misma se provocó.

La cantante puso un mensaje en sus redes sociales tomando todo con humor y escribió, “¿Cómo empezar con el pie derecho tu primer ensayo con uno de los mejores bailarines de ballroom del mundo?: ¡Pisándote a ti misma, claro que sí!”.

Sin embargo, María León también agradeció la paciencia de su pareja de baile, Allen Genkin, “gracias Allen por tu paciencia, este hombre es una maravilla en la pista y fuera de ella, espero poder llegar a estar a la altura”.

María espera estar mejor para darlo todo en la pista de baile en su primera presentación este fin de semana.

Con información de TVNotas