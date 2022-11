Se acabó la era Gerardo Castillo, llega Jorge Gómez a Centellas de Necaxa

Redacción

A partir del día de hoy, Jorge Isaac Gómez González se convierte en el nuevo estratega de las Centellas de Club Necaxa.

Jorge es oriundo de Guadalajara, Jalisco y cuenta con una amplia experiencia en el banquillo, siendo su paso por el Club Puebla la más reciente participación en el balompié femenil. Con las poblanas dirigió más de 30 partidos, destacando el ingreso de su escuadra a la fase final del torneo Clausura 2019.

El profesor Jorge, cuenta también con experiencia en selecciones femeniles, participando durante 7 años en procesos con las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Selección Mayor. Dentro de su proceso con selecciones, el nuevo estratega necaxista vivió el mundial de Jordania 2016 con la categoría Sub 17, se coronó campeón de la CONCACAF en el 2018 con el equipo femenil Sub 20 y varios torneos internacionales de la mano de la Selección Femenil Mayor; cuenta también con amplia experiencia observando a jugadoras, ya que en el 2018 se desempeño como visor de la Liga MX femenil.

El cuerpo técnico del profesor estará conformado por Oscar García, que además de ser su auxiliar técnico, será el enlace principal para la proyección de jugadoras juveniles Sub 18 al primer equipo femenil; el profesor Miguel Orozco como auxiliar técnico, quien ha acompañado al profesor Jorge Gómez y conoce a la perfección su trabajo; Miguel Ramírez, que aportará su gran manejo de grupo y sus conocimientos del mismo y Bernardino Navarrete, será el encargado de mantener las jugadoras en su mejor forma física.

Club Necaxa da la bienvenida a Jorge Gómez como nuevo Director Técnico de las Centellas, deseándole el mayor de los éxitos al cargo del equipo.