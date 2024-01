¿Se acabó el amor entre Jessica Biel y Justin Timberlake?

Redacción

EEUU.- Una de las parejas más estables y atractivas de la farándula han sido por años Justin Timberlake y Jessica Biel, quienes incluso hacen creer en el amor en medio de una industria demandante y que muchas veces provoca rupturas amorosas.

Resalta que su popularidad, junto con su sólida relación, es la base de su imagen en Hollywood, sin embargo, existen rumores de que su historia de amor estaría llegando a su fin y podría separarse, pues una fuente afirma que, aunque la pareja se ama, la terapia de pareja no parece estar resolviendo algunos problemas que tienen entre ellos.

De acuerdo con Life & Style los movimientos de bienes raíces de la pareja indican que algo no va bien, ya que estarían poniendo en orden sus finanzas poniendo propiedades en Tennessee, California y Nueva York en el mercado.

La pareja, que se casó en 2012 y son padres de Silas, de 8 años, y Phinneas, de 3 años, ya han pasado por separaciones en el pasado, esta vez “la ruptura podría ser definitiva”, advierte la fuente. “Parecen estar en una encrucijada”.

En 2019, la pareja enfrentó algunos problemas matrimoniales cuando se filtraron algunas fotos de Justin Timberlake tomados de la mano de Alisha Wainwright y su esposa lo presionó para que se disculpara públicamente por lo mismo porque sus acciones la hirieron. A pesar de este revés, la pareja se apoyó firmemente y permaneció unida.

Los rumores de separación también ocurren luego de que Justin Timberlake y Jessica Biel enfrentaron un revés público cuando Britney Spears, publicó su controvertida biografía, The Woman in Me, en la que detalla su relación con la estrella de NSYNC.

Un detalle desagradable que surgió del libro fue el hecho de que Britney Spears quedó embarazada mientras estaba con Timberlake y que él obligó a la cantante a abortar en ese momento.

Según los informes, la pareja también ha estado recibiendo ayuda de asesoramiento matrimonial, mientras que los rumores de su separación aumentan cada día. De momento no se puede confirmar nada hasta que la pareja o sus propios representantes hagan un anuncio oficial.

*Con información de Excélsior.