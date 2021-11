Se acabaron los llamados años de Hidalgo:Flores

Redacción

Aguascalientes, Ags. Jura el secretario general de Gobierno del estado, Juan Manuel Flores Femat que se acabaron los llamados años de Hidalgo al finaliza las administraciones al existir una serie de mecanismos para que eso no se de.

-¿Señalabas de un año complicado en materia de recursos que estar complicado, entonces eso quiere decir que no habrá algo de Hidalgo?

-No, no, creo que hay todos los mecanismos de supervisión para que eso no se de y nosotros estamos empeñados en que por ningún motivo se den actos de desvíos del recurso público.

Presumió del trabajo que está realizando la propia contraloría del estado cuyo titular ha estado actuando en contra de malos servidores públicos.

“Tengo entendido que el mismo contralor solicitó auditorías contemporáneas para ir al día en cuanto a la supervisión del de recurso con lo cual iremos al día para no dejar ningún pendiente”, aseveró.

Para concluir el encargado de la política interna del estado adelantó que habrá sanciones en caso necesario contra malos servidores públicos de esta o sexenios pasados como se ha hecho sin encubrir a nadie.