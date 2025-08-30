SCJN se prepara para entrar en funciones este 1ero de septiembre

Redacción

Ciudad de México.-Las ministras y ministros electos que integrarán la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron su séptima reunión de trabajo, en la que delinearon las primeras decisiones que habrán de tomar una vez que entren en funciones.

En el encuentro, se acordó que el próximo 1 de septiembre la Corte designará a las tres personas que formarán parte del Órgano de Administración Judicial, una de las estructuras clave para garantizar la operación del Poder Judicial.

Este nombramiento, señalaron, permitirá que quienes resulten elegidos asuman de inmediato sus responsabilidades y aceleren la toma de decisiones administrativas necesarias para la transición.

Además, los futuros integrantes del máximo tribunal revisaron los avances en la elaboración de acuerdos generales que darán sustento jurídico y operativo a la nueva Corte.

La intención, aseguraron, es que estos lineamientos fortalezcan la impartición de justicia con criterios de prontitud, cercanía y accesibilidad para la ciudadanía.

Durante la sesión, también se hizo énfasis en que los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial serán respetados de manera irrestricta, al considerarse un principio indispensable para consolidar lo que definieron como la reconciliación entre la justicia y el pueblo de México.

