SCJN llama “exmagistrada” a Gabriela Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Con los días contados, Gabriela Espinosa Castorena al frente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (STJE), luego de que esta aferrada con uñas y dientes al cargo que a decir de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó desde el pasado 20 de noviembre de acuerdo al expediente 185/2020.

Sin embargo el Congreso del Estado no le notificó al Juez Quinto de lo Penal en la entidad y este le otorgó una suspensión, no así otros dos juzgadores en la entidad así como la Corte donde le informa que su periodo como presidenta magistrada del Poder Judicial del estado llegó a su fin.

Ahora habrá que ver si además de querer un cargo que no le corresponde no cae en responsabilidad jurídica al no tener la personalidad para desempeñarse como tal.

Aquí un extracto que le fue enviado al Congreso del Estado en días pasados donde se indica que Espinosa Castorena no le fue favorable la controversia constitucional a la que apeló para ganar tiempo.

Y eso fue lo único que ganó, aunque a decir verdad sus asesores le tendrían que decir que mejor “dejo todo como esta y me retiro del puesto”.

Aquí el documento en comento que señala que al menos para los jurisconsultos del más alto de impartición de justicia de este país, Gabriela Espinosa Ponce ya NO es la magistrada presidenta del STJE.