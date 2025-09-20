SCJN avala embargo de Afores para garantizar pensión alimenticia

Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que permitirá el embargo de cuentas de Afore de pensionados y jubilados en casos de incumplimiento de pensión alimenticia.

Por unanimidad, la Primera Sala resolvió que la inembargabilidad de las subcuentas de retiro no es absoluta, ya que el derecho de los menores debe prevalecer sobre el patrimonio de los adultos. “El interés superior del menor” fue el principio rector de la decisión, precisó el máximo tribunal.

El criterio se originó en el amparo en revisión 652/2024 y establece que esta medida sólo aplicará cuando el deudor esté desempleado y carezca de otros bienes embargables. Los fondos de la Afore podrán ser utilizados en la misma proporción que la ley ya contempla para retiros por desempleo: el monto menor entre 75 días del salario básico de los últimos cinco años o el 10 por ciento del saldo total de la subcuenta.