13 C
Aguascalientes
20 septiembre, 2025
Tendencias

Por fin gana Necaxa y Gago respira

SCJN avala embargo de Afores para garantizar pensión alimenticia

Buscan hasta con helicóptero a presunto feminicida en Aguascalientes

(Video)Pide disculpas bailarina exótica que dio el grito en Chiapas

Aguascalientes sede de la paralimpiada 2025

Misael Espinoza: “Selección mexicana no ilusiona para Mundial de 2026”

Sin atender municipio reclamos de comerciantes por excesivo ambulantaje 

Advierte Profeco de multas superiores a los 4 mdp por…

¿Qué autoridad de seguridad es vista como la más corrupta…

Preocupante que menores tengan alta dependencia a teléfonos celulares: de…

SCJN avala embargo de Afores para garantizar pensión alimenticia

Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que permitirá el embargo de cuentas de Afore de pensionados y jubilados en casos de incumplimiento de pensión alimenticia.

Por unanimidad, la Primera Sala resolvió que la inembargabilidad de las subcuentas de retiro no es absoluta, ya que el derecho de los menores debe prevalecer sobre el patrimonio de los adultos. “El interés superior del menor” fue el principio rector de la decisión, precisó el máximo tribunal.

El criterio se originó en el amparo en revisión 652/2024 y establece que esta medida sólo aplicará cuando el deudor esté desempleado y carezca de otros bienes embargables. Los fondos de la Afore podrán ser utilizados en la misma proporción que la ley ya contempla para retiros por desempleo: el monto menor entre 75 días del salario básico de los últimos cinco años o el 10 por ciento del saldo total de la subcuenta.