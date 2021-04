Saúl Álvarez planea abrir cerca de 100 gasolineras “Canelo Energy” en México

Redacción

Ciudad de México.- El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez está a punto de abrir cerca de 100 gasolineras en el territorio mexicano, ya que desea entrar al mundo de los negocios y convertir el deporte a un gusto, en lugar de una fuente de ingresos.

En la entrevista que el mexicano concedió al periodista deportivo, Graham Besinger, tocó temas desde el boxeo, su familia, el gobierno mexicano y su fortuna millonaria.

“Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero”.

Más allá de sus contratos y bolsas millonarias arriba del ring, Saúl también se dedica a las bienes raíces y próximamente a la industria gasolinera, en donde entrará al mercado con cerca de 100 plazas en todo México.

“Me gustan las bienes y raíces. De todo lo que he invertido, cada 3 meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy”.

Hay que recordar que hasta 2019, Saúl Álvarez tenía el contrato más grande en la historia del deporte, cuando firmó con la empresa DAZN, por 365 millones de dólares en un periodo de 5 años.

Con información de Medio Tiempoc