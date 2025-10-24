Saturadas instalaciones del Poder Judicial de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las instalaciones del Poder Judicial del Estado están completamente saturadas, por lo que es necesario retomar el proyecto de Ciudad Justicia, señalo Salvador Farias Higareda, representante del Colegio de Abogados.

Indicó a medios informativos que la sede de López Mateos y Héroe de Nacozari es un edificio vetusto en donde ya no caben y presenta deterioro.

Expuso que esta situación se agravó tras la creación de dos nuevas magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia y la conformación del Tribunal de Diciplina Judicial.

“Los jueces están en una vecindad, nadamas los reacomodaron, pero es un edificio viejo y saturado”, expuso.

Mencionó que se ha platicado con el alcalde de Jesús María para buscar la forma de que Ciudad Justica se pueda llevar a su municipio.

“Se le ha propuesto que si el gobierno del estado no le entra, pues que el entre con la donación de terrenos y que la Cámara de la Construcción detone el proyecto”, concluyó el abogado.