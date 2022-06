Satisfactorio que “no hubo violencia” en elecciones: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante las jornadas electorales vividas este domingo en seis estados no se tuvieron actos de violencia, lo que resultó “satisfactorio”.

“Es muy satisfactorio que no hubieron actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se entienden las pasiones, no hubo fallecimientos, no hubo violencia; los ciudadanos como siempre se portaron a la altura de las circunstancias”, expresó este lunes en su conferencia.

También celebró el hecho de que se hayan instalado todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja.

En el mismo espacio, López Obrador llamó a la oposición a revisar su estrategia, ya que “desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”.

En total Morena ganó 4 de las 6 gubernaturas electas.

