SAT pone en la mira a la Femexfut

Redacción

Ciudad de México.-El Club Santos y Alejandro Irarragorri, quienes tienen programada su audiencia inicial de imputación sobre una supuesta defraudación fiscal la próxima semana NO es el único ente del futbol mexicano al que el SAT y la Secretaría de Hacienda estén revisando con lupa.

Estoy en condiciones de afirmar que existe una investigación sobre una probable simulación fiscal y diversos delitos derivados de este que se habría fraguado desde hace varios años desde la Federación mexicana de futbol quienes desde el 05 julio del 2012 crearon una relación empresarial muy estrecha creada para que de forma DOLOSA el gremio arbitral no obtenga ningún beneficio laboral como es acumular la antigüedad, el derecho al Infonavit, de salud o jubilación, vacaciones, etc.

Según la autoridad que estudia el caso, esta operación ha afectado directamente en sus derechos laborales elementales a más de dos mil trabajadores en la última década. Todos estos trabajadores vinculados de forma evidente a la FMF son árbitros, asistentes, comisarios tanto de la liga varonil como la femenil, así a asesores arbítrales y miembros del VAR.

La razón social de esta empresa que hoy está bajo la lupa del SAT en manera conjunta con la FMF responde al nombre de Organización Operación e Integración del Deporte Sociedad Civil, cuyo domicilio fiscal está situado en la Colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México y cuya actividad económica al 100 por ciento está registrada como “Otros Servicios RECREATIVOS prestados por el sector privado” un giro aprobado desde agosto del 2001 en el sexenio de Vicente Fox.

SIN REGISTRO

Esta compañía NO es oficialmente una empresa de Outsourcing, una actividad prohibida desde hace varios años por la ley del trabajo que en su artículo 13 señala que se prohíbe la subcontratación de personal por parte de una persona física o moral ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Un tema que llama la atención de los funcionarios del SAT es que esta empresa OOIDEP S.A NO aparece registrada en el REPSE que es el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas, el cual es un registro obligatorio a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para regular y transparentar la subcontratación de personas en el país y que entre sus objetivos tiene el proteger los derechos laborales de los trabajadores, combatir la evasión fiscal y acabar con las malas prácticas derivadas del outsourcing. ¿El arbitraje NO es un servicio especializado? – Me preguntó el funcionario.

Los especialistas fiscales consultados presumen que, al “morir” el outsourcing, algunos empresarios vivales encontraron en la figura fiscal de una Sociedad Civil, una manera “legal” para operar y hacer exactamente las funciones del prohibido outsourcing, solo que, con otro nombre, simulaciones que dañan a los trabajadores y evitan que los patrones cumplan con sus obligaciones elementales de forma tramposa. Lo mismo que el Outsourcing.

SOCIOS FALSOS

En la teoría, NO necesariamente en la práctica la OOIDEP S.C. está compuesta por “socios”, que serían los árbitros, asistentes, asesores, miembros del VAR, comisarios, etc. y en este esquema fiscal los pagos que se realicen a los “socios” se realizan bajo la figura de anticipos a utilidades, y que a su vez son ingresos para el socio de la Sociedad Civil, para la persona física tendrá el tratamiento de asimilados a salarios, tal y como se muestra en este recibo de pago hecho por la empresa y a los que solo se les retiene el Impuesto sobre la Renta (ISR) ¿o por qué darle anticipo de utilidades a quién NO es socio?

Esto NO estaría nada mal si en verdad los empleados del arbitraje de Doña Fede fueran en verdad tratados como “socios” de esta la Sociedad Civil, pero NO es el caso. Los más de 700 miembros activos del arbitraje y los más de dos mil ya no en activo NO tuvieron en sus manos un contrato que los ligue a OOIDEP como socios, no han asistido a ninguna asamblea general, sus sueldos son simulados con el concepto de anticipo a cuenta de UTILIDADES, que serán asimilables a salarios y el cual la OODIPEP S.C. hace deducible posteriormente. Van cobrando y pagando según sus necesidades, para NO generar ganancias que deban declarar.

¿SIENTES TU LIGA?

Ya sea por NEGLIGENCIA O IGNORANCIA el gremio arbitral desconoce cuál es el verdadero giro de la empresa que les paga. La mayoría desconoce que son “socios” fiscalmente hablando. Ellos para cobrar NO presentan NINGUN recibo de honorarios, NINGUNA factura solo reciben la transferencia bancaria, pues en TEORIA son socios de OOIDEP S.C. esta empresa cobra y factura a Doña Fede por los “servicios” y así Doña Fede en el papel, no en el fondo, queda limpia y, según ellos, no queda vinculada laboralmente con ningún miembro arbitral antes descritos.

Si esto fuera cierto y no hubiera vínculo laboral directo Doña Fede NO podría castigar o vetar árbitros y todos sabemos que no es el caso. Bajo esta figura fiscal de Sociedad Civil, el gremio arbitral esta igual que antes, como en los prohibidos esquemas de outsourcing, ya que no acumulan antigüedad, no tienen derechos a la salud como es el IMSS, tampoco a créditos de Infonavit, a vacaciones, a aguinaldo y a otros muchos derechos laborales que tiene cualquier obrero.

“EL LOBO” VS FMF

Esta muy probable simulación “legal” hubiera seguido navegando en la impunidad si las autoridades laborales y fiscales a nivel federal NO hubieran reparado en la doble demanda que interpuso hace unos meses el Ingeniero Gerardo Martínez Bravo, a quien el medio arbitral conoce con el apodo de “el lobo”.

Este personaje que, además siempre fue empresario también paso la mayor parte de su vida ligado al arbitraje que es su gran pasión. Fue árbitro, asistente, asesor, delegado de la Comisión en Guanajuato y miembro activo del VAR hasta diciembre del 2022, cuando la FIFA decidió que solo deberían ser árbitros en activo los que estuvieran a cargo del VAR y AVAR, ahí terminó todo.

El ingeniero Martínez Bravo comenzó en 1989 como árbitro en activo de todas las categorías. Acumulo 367 partidos como árbitro asistente, más de 15 años fue asesor arbitral, sumo 510 participaciones en la liga Mx, además de ser delegado arbitral más de 20 años a la par de sus otras actividades de su gremio. En fin, hay mil y una evidencia documentada de una muy larga trayectoria.

PELEA POR DIGNIDAD

Luego de 33 años de vida en el arbitraje en diciembre del 2022, no lo despidieron, no le dieron las gracias solamente la comisión de arbitraje que ya presidía Armando Archundia dejo de llamarle, de convocarlo. La OOIDEP S.A. la empresa de la que supuestamente fue “socio” durante una década tampoco le dijo nada, ni le dio un finiquito como socio, ni le comento sobre una posible baja.

La ley obliga a las Sociedades Civiles a Derecho que, para disolver parcial y unilateralmente el vínculo social con el socio o accionista ya sea por incumplimiento de las obligaciones o cualquier otra causa derivada del contrato de sociedad, se le debería reembolsar –si hubiera– la parte del patrimonio social que le corresponde haciéndoselo saber por escrito las causas de su separación.

Nada de eso sucedió, así que “el Lobo” NO sabe aún si sigue siendo socio, pero algo tiene muy claro sobre lo que pelea en los juzgados: “No es cuestión de dinero, es de dignidad, de sentar un precedente, para que mis excolegas luchen por sus derechos y no se dejen pisotear. Hoy en día en este esquema de OOIDEP S.A. solo los árbitros de Liga MX tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores, el resto de la “perrada” Expansión, segunda, tercera están en la indefensión. Hay un pichurriento seguro de vida de 50 mil pesos y parale de contar. Todos callan por miedo, por mantener migajas a cambio de sus derechos laborales elementales y los árbitros, impartimos justicia en el juego. Vaya paradoja” me dijo Gerardo Martínez.

LAS DEMANDAS

¿En qué basa sus demandas que llamaron la atención de los funcionarios del SAT? Hay dos temas y dos demandas, una en lo laboral dónde se pugna por el reconocimiento a una antigüedad laboral de 33 años ininterrumpidos, una liquidación, jubilación o finiquito y otra por la falta de seguridad social que tuvo en ese mismo periodo donde no tuvo derecho a los sistemas de salud como es el IMSS en este caso.

Sus abogados le han asegurado que gracias a la última reforma laboral les permite reclamar esos derechos tanto al “intermediario” (OOIDEP S.A.) como al “patrón” (F.M.F.) antes de que quieran o intenten desaparecer esta Sociedad Civil para seguir actuando en la simulación y la impunidad. La FMF ha sido emplazada por ambas demandas y sus abogados NO comparecieron.

“Desde el seguimiento que se le hizo al tema de Club Santos en la acusación por una probable defraudación fiscal por 1271 de pesos desde el 2014, donde se ha acreditado el uso ilegal de un sindicato hotelero para simular salarios y evitar pagar impuestos hubo la indicación de seguir de cerca temas de simulaciones o evasiones en el futbol mexicano, una industria que produce cientos de millones de pesos. Lo que vimos en estas demandas contra esta Sociedad Civil nos llamó la atención y viene desde el 2012, necesitábamos una denuncia, ya las hay habrá que actuar en consecuencia. ¿Qué diferencias notables ves a diferencia del outsourcing? ¡ninguna! No podemos permitir que esto suceda más tiempo o las paramos o las legislamos” Me dijo el funcionario del SAT que tiene este caso en seguimiento.

¿Por qué entre esos 12 pilares que tanto cacareo el Alto Comisionado NO esta reconocer como propios a sus empleados, a sus árbitros, de una manera formal? ¿No deberían tener los mismos derechos laborales que las secretarias, los administrativos y a quienes le pagan por nómina como lo hacen las empresas decentes? Una industria tan poderosa a la que, dicen, pudieran llegar hasta 1300 millones de dólares de un fondo de inversión; ¿Necesita pichicatear o simular para evitar pagos elementales de trabajadores indispensables? ¿Así se puede generar y exigir lealtad de su personal? ¿Eso es juego limpio laboral?

Son preguntas que hoy NO tienen respuesta, el tema NO termina aquí. Los temas fiscales de Doña Fede y asociados estarán en esta vitrina las próximas semanas. Este pendiente, porque la mayoría de los medios guardaran un silencio cómplice ante temas incomodos.

Con información de El Heraldo de Puebla