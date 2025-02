SAT congela las cuentas del actor Salvador Pineda

Redacción

Ciudad de México..El reconocido actor mexicano Salvador Pineda, célebre por sus papeles como villano en diversas telenovelas de Televisa, reveló en una reciente entrevista que atraviesa una difícil situación económica debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha congelado sus cuentas bancarias.

Además, el intérprete de 72 años compartió reflexiones sobre su vida y la cercanía de la muerte, asegurando que, a su edad, ya presiente el final de su camino.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una conversación con los medios de comunicación en un “chacaleo”.

Salvador Pineda expresó su frustración por los problemas que enfrenta con el SAT, señalando que el nuevo sistema de administración tributaria ha complicado el acceso a su dinero.

“A ver si el SAT me paga porque me tienen retenido. Con este nuevo sistema me están reteniendo mi dinero”, declaró el actor, quien además hizo un llamado directo a la institución para que liberen sus fondos. “SAT, si me oyen por ahí, pásenme mi feria”, añadió.

l actor mexicano culpa al nuevo sistema tributario por dificultar el acceso a sus recursos financieros (Screenshot: Youtube/Imagen Entretenimiento)

El actor, quien inició su carrera en la década de los años 70 y se consolidó como uno de los villanos más emblemáticos de las telenovelas mexicanas, explicó que siempre ha intentado cumplir con sus obligaciones fiscales, pero que las nuevas normativas han generado complicaciones.

Según detalló, los errores en declaraciones fiscales o problemas con el domicilio fiscal son algunas de las razones que han llevado a la retención de sus ingresos.

“Estas nuevas administraciones no sé por qué detienen el sueldo de uno, que lo gana uno con mucho esfuerzo. Iba al día con todo, pero siempre surge un numerito, una declaración que falló, el domicilio fiscal no es tal ¡Lo que inventan! Es muy engorroso y creo que es para todos”, afirmó.

El congelamiento de sus cuentas bancarias ha agravado la situación económica de Salvador Pineda, quien ya enfrentaba dificultades desde 2022, cuando sufrió un accidente que le provocó una fractura de cadera. Pineda asegura que errores administrativos y normativas complican cumplir con sus obligaciones tributarias (Instagram/@salvador7474)

Este incidente no sólo afectó su salud física, sino que también representó un golpe financiero significativo, limitando su capacidad para trabajar y generar ingresos.

El regreso a la televisión y la lucha por salir adelante

A pesar de los retos que enfrenta, Salvador Pineda se prepara para regresar a la pantalla chica en 2025 con su participación en la telenovela Me atrevo a amarte, donde interpretará al personaje de Dionisio Paz.

Este proyecto marca su retorno a las producciones de Televisa, empresa con la que ha trabajado durante décadas y donde se consolidó como uno de los actores más destacados de su generación.

El actor, quien en su juventud fue pareja de la también actriz Lucía Méndez, ha dedicado gran parte de su vida al mundo del espectáculo.

Durante la entrevista, recordó que “la mitad de mi vida me la pasé en camerinos”, una frase que refleja su entrega y pasión por la actuación.

Sin embargo, también reconoció que los años han pasado y que ahora enfrenta una etapa diferente, marcada por los desafíos económicos y las reflexiones sobre el futuro. El actor anuncia su regreso en 2025 con un papel en la telenovela “Me atrevo a amarte” de Televisa (Foto: Twitter/@televen)

Reflexiones sobre la vida y la muerte

En un tono melancólico, Salvador Pineda compartió sus pensamientos sobre la muerte, asegurando que, a sus 72 años, siente que el final está cerca.

“(La muerte) se presiente a futuro. Ya a mi edad, a los 70, ya llegamos al séptimo piso y la caída es libre. Así es que cuando me toque”, comentó el actor, quien, a pesar de estas reflexiones, afirmó que no teme a lo que pueda ocurrir.

“No me da miedo, me da tranquilidad. Hice lo que pude. La mitad de mi vida me la pasé en camerinos”, agregó.

