SAT amplía trámites en apps digitales para contribuyentes

Redacción

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó sus aplicaciones móviles con el objetivo de simplificar trámites y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a oficinas.

En “Factura SAT Móvil” se habilitó la incorporación de complementos en facturas de Ingreso o Traslado, entre ellos Carta Porte y Otros Derechos e Impuestos. Esta herramienta está disponible todo el año y permitirá a transportistas y contribuyentes cumplir con los requisitos de trazabilidad de mercancías. Además, la app ahora ofrece consulta y descarga de facturas en tiempo real, timbrado inmediato con Certificado de Sello Digital, generación de códigos QR y notificaciones automáticas al recibir un comprobante.

En la aplicación “SAT Móvil” se añadió la opción para consultar y descargar acuses de declaraciones, así como la Opinión de cumplimiento. Entre sus servicios también se incluyen la generación o actualización de contraseña, descarga de Constancia de Situación Fiscal, verificación de e.firma y sellos digitales activos, consulta de citas y actualización de medios de contacto.

Por su parte, “SAT ID” incorporó la posibilidad de solicitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal por correo electrónico. A través de esta app también se puede generar o actualizar la contraseña, renovar la e.firma hasta un año antes de su vencimiento y obtener constancias fiscales de manera remota.

Las aplicaciones “Factura SAT Móvil” y “SAT Móvil” están disponibles para descarga gratuita en Google Play y App Store, mientras que “SAT ID” puede ejecutarse desde dispositivos móviles o computadoras.

De acuerdo con el organismo, estas actualizaciones forman parte de la estrategia de digitalización y simplificación de trámites del Gobierno de México para agilizar los procesos y reducir la necesidad de atención presencial.