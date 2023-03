Sasha Sokol manda poderoso mensaje, a un año de su denuncia contra Luis de Llano

Redacción

México.- El pasado 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol denunció públicamente que fue abusada por el productor Luis de Llano cuando era menor de edad y que sostenían una relación sentimental.

Luego de un año de ello la cantante de nueva cuenta recurre a uno de sus redes sociales para referirse a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el significado que tiene a nivel mundial.

Específicamente, habló de su caso y envió un poderoso mensaje a quienes han sido abusadas sexualmente, al compartir además los tres aprendizajes que le ha dejado su denuncia pública; en este sentido escribió: “hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”.

Sin mencionar su nombre, la intérprete admitió que desde hace 365 días ha tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada y la desvergüenza de un abusador que se siente intocable. Asimismo, reclamó a quienes cuestionan su historia.

Después compartió tres grandes aprendizajes y reflexiones que le ha dejado esta experiencia y esta lucha para que menores de edad no sufran el abuso sexual.

“1. Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite. 2. Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo. 3. Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor”.

Al lamentar que uno de cada cuatro menores de edad sufre violencia sexual en México y que, lamentablemente, sólo una de cada diez hablará del tema; y compartió un comunicado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim, en el que exhorta a los medios de comunicación a evitar realizar juicios de valor sobre casos de mujeres violentadas.

Como ejemplo señaló el comentario que realizó la conductora Maxine Woodside durante la transmisión de su programa ‘Todo para la Mujer’ en Radio Fórmula, en que la periodista Ana María Alvarado explicó a Woodside que el delito que cometió el productor musical fue estupro, pero Maxine interrumpió para decir que antes no se consideraba como delito y destacó una costumbre de aquella época.

Y dijo “antes no podía haberlo hecho, porque no estaba clasificado como delito, porque antes las niñas se casaban a los 14 o 15 años, pero en esa época Sasha estaba enamorada de Luis, diga lo que diga, todos los que la vimos, veíamos como Sasha estaba muy enamorada de Luis”.

La comunicadora incluso mencionó, “la mamá de Sasha y el papá de Sasha estaban de acuerdo que anduviera con Luis”, ante lo que Ana María Alvarado insistió en que fue un delito, “aunque el que debe tener consciencia es el adulto, que debe entender que no es correcto andar con una niña, el delito es delito independientemente del permiso de sus papás”, explicó pero Maxine Woodside continuó defendiendo su postura.

Tras el mensaje de Sasha, la actriz Vanessa Bauche le respondió, y la invitó a participar este miércoles en la marcha que se llevará a cabo en diversos puntos de la Ciudad de México hasta el Zócalo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y le escribió “¡Gracias Sa! ¡Gran paso adelante! Tu valiente voz hace camino. ¡Abrazo de mi alma a la tuya! Ojalá puedas acompañarnos hoy”, aunque Sasha aún no ha respondido a su invitación.

*Con información de Quién