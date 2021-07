Sarita Sosa y su madre exigen ser las herederas universales de José José

Redacción

Ciudad de México.-Reaparece la polémica Sarita Sosa.

Sarita Sosa y su madre, Sara Salazar solicitaron a las autoridades de estados unidos ser las administradoras de los bienes heredados por el cantante José José, quien falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida.

Cabe recordar que en abril pasado, Anel Noreña había sido nombrada como administradora de la herencia del “Príncipe de la canción”, con base en un testamento presentado en México.

Ante esa decisión, sus hijos José Joel y Marysol Sosa celebraban que su mamá haya sido nombrada como heredera universal.

Sin embargo, la hija menor del cantante así como su madre presentaron un recurso ante un juez en Estados Unidos para exigir que Sara Salazar, la última pareja del artista, sea nombrada como la única beneficiaria del testamento.

En esa misiva, no aparecen los demás hijos de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante. Además, en la solicitud, las regalías generadas por las canciones interpretadas y pagadas por la compañía Sony Music también quedarían a cargo de la última pareja del artista.

Sara Sosa exige que los bienes de la empresa José José Inc. queden bajo su administración, así como la casa en Homestead, Florida, la cual tiene un valor cercano a los 400 mil dólares.

Cabe recordar que la semana pasada, José Joel, el primogénito del reconocido intérprete, aseveró que la lucha por los bienes de su padre se está llevando de forma apegada a la ley. Resaltó que el proceso se detuvo debido a la pandemia.

El hijo del intérprete resaltó que no ha tenido contacto con su media hermana, a pesar de que han solicitado tener una llamada con ella.

“Con Sara no sigue absolutamente nada, cada vez que me ponen un micrófono están de testigos que es ‘llámenos, márquenos’ y esto era antes de saber todo esto y no habido tampoco ningún tipo de comunicación, entonces vamos a ver que se dictamina acorde a derecho”, afirmó José Joel.

Con información de Suelta la Sopa y Azteca América.