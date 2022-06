Sarah Jessica Parker habla sobre su envejecimiento

Redacción

Sarah Jessica Parker es una de las actrices más reconocidas por su presencia en los escenarios y el mundo de la moda gracias a su personaje Carrie Bradshaw en Sex And The City y Just Like That.

Ahora a sus 57 años de edad no era extraño que algunos criticaran los cambios que ha tenido su físico. Pero eso a la actriz no le preocupó y en cambio dio una sabia respuesta.

“No pienso en ello. Es la pura verdad”, dijo la actriz y calificó como “sexista” a la presión que se ejerce sobre las mujeres para que se preocupen por su edad, ya que los hombres no tienen los mismos señalamientos.

“Me veo obligada a pensar en ello por lo que hago para ganarme la vida y porque otras personas parecen querer que piense en ello o están pensando en mi edad”, añadió la estrella de Hollywood.

“Yo no tengo ansiedad por ello y no es que sea mejor que las que sí la tienen, porque creo que la ansiedad es legítima y está bien planteada, ya que hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento”, compartió.

Con información de Quién