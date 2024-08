Santiago Tovar sigue en ascenso de cara a la Nascar Aguascalientes

Redacción

San Luis Potosí, SLP.- El corte definitivo para conocer a los aspirantes 2024 al título NASCAR México está por llegar a poco más de una semana, mientras esto sucede, el piloto #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team Santiago Tovar se mantiene en la línea de clasificados a la ronda de Play Offs descendiendo algunas posiciones después del dificil compromiso en Querétaro.

El octavo compromiso NASCAR México no fue para nada una aduana fácil para Santiago Tovar y su equipo #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, durante el segundo entrenamiento del sábado se sufre un fuerte impacto que deja el auto dañado con pocas posibilidades de poder estar presente en calificación, a pesar de todo el panorama que se vivía en esos momentos, el arduo trabajo del equipo lo pudo poner nuevamente de en competencia.

Ya clasificado, al día siguiente el lugar de partida sería en décimo segundo de donde poco pudo hacer debido a que algunas fallas originadas por el contacto se fueron presentando conforme avanzaba la carrera, al final se rescatan unidades que permiten continuar la lucha por la clasificación, aunque un poco mas abajo en el clasificador de Play Offs así como el de campaña regular.

Ahora la meta en lo que será la final de campaña regular será para Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team poder escalar lugares que le permitan culminar dentro del top cinco y al mismo tiempo mejorar la posición de clasificación a Play Offs.

Rubén García Jr. #88 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team

“Carrera complicada en Querétaro pero logramos sumar algunos puntos que nos mantienen en la zona de clasificación, ahora viene la final de campaña regular en donde tendremos que ser muy inteligentes para no perder posiciones, obviamente buscando en todo momento la victoria ya que enfrentamos una pista donde he podido ganar y también mi equipo es super fuerte, estoy seguro que aunando todo esto tendré las herramientas para pelearla puesto que el objetivo será ganar la carrera, aunque lo principal es sin lugar a dudas clasificar al Play Off podido escalar algunos lugares para estar entre los primero s cinco”.

Transcurridas ocho rondas del campeonato NASCAR México la lista de Clasificados a Play Off NASCAR México 2024 es encabezada por cuatro pilotos que se mantienen dentro por sus victorias, 1.- Rubén García Jr 313 puntos (3vic), 2.- Xavi Razo 329 ptos (2vic), 3.- Andrés Pérez de Lara 198 pts (1vic) y 4.- Abraham Calderón 195 pts (1vic), seis más están por puntos comenzando en 5.- Irwin Vences 291 ptos., 6.- Julio Rejón 277 ptos., 7.- Alex de Alba 275 ptos., 8.- Santiago Tovar 271 ptos., 9.- Rogelio López 269 ptos., y 10.- Germán Quiroga 260 ptos.

El top diez del campeonato regular NASCAR México 2024 se encuentra de la siguiente manera al haberse disputado ocho carreras del calendario regular, 1.- Xavi Razo 329 ptos, 2.- Rubén García Jr 313 puntos, 3.- Irwin Vences 291ptos., 4.- Julio Rejón 277 ptos., 5.- Alex de Alba 275 ptos., 6.- Santiago Tovar 271 ptos., 7.- Rogelio López 269 ptos, 8.- Germán Quiroga 260 ptos., 9.- Jake Cosío 257 ptos., 10.- Max Gutiérrez 253 ptos.