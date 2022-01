Santiago de la Fuente gana 2o lugar en torneo internacional de Golf

Redacción

El LAAC (Latin America Amateur Championship) terminó con grandes logros para México. El tapatío Santiago De la Fuente (-6) obtuvo el segundo lugar, con un cierre abajo de par. Además, los directivos de la Federación Mexicana de Golf (FMG), liderados por su Presidente, el Ing. Fernando Lemmen Meyer, lograron alianzas con dirigentes de otras federaciones y de la USGA (United States Golf Association).

Fue un torneo lleno de grandes emociones y experiencias para los golfistas representantes de la FMG y de nuestro país, quienes durante la contienda firmaron mínimo una tarjeta en par o abajo de par; además de conseguir tres Top 20. El título lo obtuvo Aarón Jarvis (-7), de Islas Caimán.

Por su parte, Santiago De la Fuente, compartió el segundo sitio con los argentinos Mateo Fernández y Vicente Marcillo; así como con el brasileño Fred Biondi, con 282 golpes. De acuerdo a la convocatoria del LAAC 2022, los cuatro ingresarán en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open.

“Estoy feliz de que tuve la oportunidad de venir a este torneo, feliz de que tenía la chance de irme a un play off; no se dio, pero estoy feliz con el resultado. Siento que estoy jugando muy bien y esto no tiene por qué desmotivarme, al contrario, me da para arriba y vienen muchos más torneos”, comentó el jugador del Atlas Country Club, y agregó:

“Fue una gran semana junto a mis amigos, mis compañeros de Selección, hubo mucho aprendizaje… (La última) fue una gran ronda, uno bajo par, seis bajo par para el torneo, siento que fue un excelente torneo. Creo que se aprende más de las derrotas que de las victorias”, finalizó.

Por otro lado, el seleccionado de la FMG Isaac Rodea (-1) se ubicó en el lugar T 12, empatado con los argentinos Abel Gallegos y Segundo Oliva, con 287 tiros. Por su parte, Alejandro Fierro (+1), del Carmen Country Club, remontó tres lugares para cerrar en el T 17, compartiendo lugar con el chileno Lukas Roessler, ambos con 289 golpes.

Mientras que, Luis Carrera (+10), del Club de Golf La Hacienda, acabó en la posición T 34, junto al dominicano Rhadamés Peña, el jamaicano Justin Burrowes, el trinitario Gabriel Vanososte, y Yadhu Urs, de Santa Lucía, con 298 impactos.

Finalmente, José Cristóbal Islas (+12), del Club de Golf Pachuca, cerró en el sitio T 41, a la par del uruguayo Pablo Juan Carrere, con 300 golpes.

¡Los directivos de la FMG logran acuerdos internacionales en favor del golf mexicano y latinoamericano!

Durante el LAAC 2022, los directivos de la FMG, como el Presidente, el Ing. Fernando Lemmen Meyer; el Vicepresidente y Presidente del Comité de Relaciones Internacionales, el Ing. Jorge Coghlan; así como el Presidente del Comité de Selecciones Nacionales, el Lic. Ricardo Carrillo; tuvieron reuniones de trabajo con líderes del golf latinoamericano y de la USGA.

Entre los acercamientos que hubo para hacer sinergia en pro del golf mexicano y latinoamericano, los dirigentes de la FMG se reunieron con los presidentes de la USGA (United States Golf Association), Fred Perpall; de la Asociación de Golf de Puerto Rico, Sydney Wolf; y de la Asociación Argentina de Golf, Andrés Schönbaum.

Sobre los acuerdos logrados el Ing. Lemmen Meyer comentó:

“Nuestra relación con la USGA sigue creciendo. A partir de este año tendremos ya un torneo clasificatorio para el U.S. Mid-Amateur, con esto, nuestro país tiene ya dos invitaciones directas al U.S. Amateur, al U.S. Women’s Amateur; y dos torneos clasificatorios, tanto para el U.S. Amateur, como para el Four-Ball de mujeres. Seguiremos trabajando para que esto se incremente en relación a las invitaciones directas con la USGA”, afirmó.

Así es como culminó la gran fiesta del golf amateur varonil de Latinoamérica, en el club dominicano Casa de Campo; donde el campeón, Aarón Jarvis, de Islas Caimán, además del trofeo, obtuvo una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. También, recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible; además de los mismos privilegios que obtuvieron los segundos lugares.