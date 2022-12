Santa Fe Klan desmiente que su papá fuera baleado

Redacción

Guanajuato.-Después de que se vinculara al papá de Santa Fe Klan con un altercado con sus vecinos que habría derivado en una balacera, el rapero negó que Ricardo Quezada haya sido herido junto a un escolta al ser seguido hasta las afueras de su casa en Guanajuato.

El intérprete de ‘Te iré a buscar’ recurrió a sus redes sociales para referirse al tema supuestamente ocurrido en Navidad. “Pin… chismosos mentirosos. Estamos todos bien. No anden inventando mentiras”, escribió en Facebook.

Han sido repetidas las ocasiones que Ángel Quezada ha agradecido a su padre e incluso -quien participa en el soundtrack de la película Black Panther: Wakanda Forever– ha manifestado cómo lo ayudó a emprender su carrera, por lo que incluso lleva tatuado su rostro en uno de sus brazos.

Santa Fe Klan reaccionó a la supuesta balacera contra su padre (Foto: Facebook Santa Fe Klan)

Su rompimiento con Maya Nazor

Este año todo parecía ir bien para Santa Fe Klan y su novia, la influencer Maya Nazor, pues hace unos meses le dieron la bienvenida al mundo a su primogénito Luka, proceso de embarazo que retrataron como pareja.

Sin embargo, fue en una transmisión en vivo que la también modelo confirmó su separación y, aunque las razones de su decisión han permanecido en secreto, ella pidió respeto ante los comentarios negativos.

“Yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace. Y ya se los he dicho antes”, explicó.

Con la voz entrecortada, Nazor se defendió de las críticas. “Ustedes no saben cómo nos conocimos. Yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, añadió

