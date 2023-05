Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se reconcilian 

Redacción

Ciudad de México.-En noviembre pasado, Sandra Echeverría compartió que ella y Leonardo de Lozanne tomaron la decisión de separarse tras ocho años de matrimonio. Sin embargo, actualmente están intentando darse una segunda oportunidad como pareja.

Sandra fue abordada en una entrevista con el programa Hoy sobre cómo estaba sobrellevando el tema de la separación, aunque para sorpresa de los conductores, aseguró que más bien estaban viendo lo de una reconciliación.

A pesar de llevar alrededor de siete meses separados, Echeverría sentenció que están intentando retomar su matrimonio, pues todavía existe amor entre ellos.

“Estamos en eso, la verdad estamos ahorita intentándolo, platicando, la verdad, como te digo hay amor, y cuando hay amor hay forma también de seguir caminando juntos, así es que estamos en ese proceso y contentos, muy contentos”, aseguró la actriz de La Fuerza del Destino.

Además de extrañar a Leonardo como pareja, Sandra señaló que su hijo Andrés también es parte de que ambos quieran intentar retomar su relación de pareja.

“Hay un hijo, también que amamos y extraño mucho a mi familia, extrañaba también mucho esa dinámica de verlo todos los días. Todo este tiempo realmente nunca hubo el soltarnos, siempre era dos o tres días de no verlo, de no saber de él y era, sabes, eso pasa cuando hay amor”, compartió.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne duraron ocho años de matrimonio. (Foto: Instagram / @sandraecheverriaoficial)

Leonardo de Lozanne confirma reconciliación con Sandra Echeverría

Tras las declaraciones de actriz, el vocalista de Fobia fue abordado por el programa Sale el Sol y confirmó que, efectivamente, se encuentran en un proceso de reconciliación, aunque él prefiere no hablar tanto sobre esos temas porque es más reservado.

“Pues en eso estamos, sí, ya no es ninguna novedad, se dijo en todos lados, la verdad es que yo no es que no hable tanto de eso, lo que pasa es que yo soy más reservado, pero también en el mundo del rock no es tan importante la vida personal”.

De Lozanne también dijo que, además del amor que sienten ambos, su hijo los ha motivado a rescatar su relación. “Estamos en eso y creo que siempre hay que hacer todo lo posible por rescatarlo, sobre todo que tenemos un hijo y vamos muy bien”, dijo el cantante de 52 años.

Con información de El Financiero