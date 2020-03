Sancionaran a trabajadores que injustificadamente falten a sus trabajos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se aplicará la ley en caso de que algún trabajador se ausente sin justificación alguna de sus centros laborales utilizando el argumento del coronavirus o la cancelación de clases de los menores, advirtió el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo.

Subrayó que por lo pronto no existe ninguna indicación de paralizar la economía por la contingencia, por lo que seguirán operando en las empresas de forma normal, tomándose todas las medidas de prevención.

“El ausentismo laboral debe verse en su justo medio, si este es por enfermedad eso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en el propio Seguro Social de que la falta tendrá que estar avalada por un médico, de que la falta fue por enfermedad, y si no fue por esta también se le aplica la ley que indica que a la tercera falta no justificada se le rescinde el contrato”.

El empresario explicó que nunca falta aquel que aprovechando que los menores ya están en casa por la contingencia sanitaria, intentarán aprovecharse para irse de vacaciones, lo cual no sería lo correcto, al tratarse de una cuarentena y no de días de asueto.

“No debemos abusar tampoco, porque si un trabajador falta, aún y con esta pandemia la la ley no exime ni al trabajador, ni al empleador”.

Dejó en claro que si el gobierno solicitara que se suspendiera el trabajo en las empresas, la ley del trabajo cuenta con un artículo que especifica que la obligación del empleador es pagar un día de salario mínimo a todos sus trabajadores por igual y solo por un mes.