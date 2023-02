Sancionarán a operadores que fumen a bordo de las unidades

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte la Coordinación de Movilidad de sanciones a operadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades que fumen abordo de las unidades.

Ricardo Serrano, titular del área, mencionó que si bien en estos momentos está en boga el tema de la Ley de Control de Tabaco, en el caso de la Ley de Movilidad se maraca que queda estrictamente prohibido fumar y es sancionable.

“Está claro que no se puede fumar a bordo de las unidades y más ahora con esta nueva ley me parece que debemos tener mano dura y no permitir este tipo situaciones, por lo que nos pondremos a trabajar para ir detectando a quien incumpla”, advirtió.

El funcionario hizo un llamado a los usuarios para denunciar a estos malos choferes que conducen fumando a través de sus redes sociales o en la propia coordinación.

“Advertirles que son sanciones económicas, ahorita no traigo los montos, pero van directas al chofer y al concesionario”, amagó.