Sanciona EU a redes de suministro químico de Los Chapitos en Sinaloa

Redacción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a ocho individuos y 12 empresas en Sinaloa por presuntamente abastecer a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa con precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, incluido fentanilo.

Según el Tesoro, una primera red está encabezada por la familia Favela López de Culiacán, integrada por siete personas y ocho empresas, mientras que una segunda red es dirigida por Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, y cuatro compañías asociadas.

“El Presidente (Donald) Trump dejó claro que parar el flujo letal de drogas a nuestro país es una prioridad absoluta… El Tesoro se compromete a desmantelar las complejas redes financieras que sustentan estas organizaciones terroristas”, dijo John Hurley, subsecretario de EU para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Con esta acción, se congelan los activos de las personas y empresas sancionadas bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a cualquier entidad estadounidense hacer negocios con ellas. El Tesoro identifica que la facción de Los Chapitos está bajo el mando de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La primera red, centrada en la familia Favela López, ya había sido señalada en 2023, cuando su empresa Sumilab en Culiacán fue sancionada por narcotráfico global. Este lunes, seis miembros de la familia —Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López, Maria Gabriela Favela López, Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García y César Elías López Araujo, presunto prestanombres— fueron sancionados, junto con Sumilab y otras siete compañías bajo su control: Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab, Storelab e Importaciones y Nacional Marcerlab.

Estas empresas se dedicaban al suministro de precursores químicos y equipos de laboratorio que permiten a Los Chapitos producir fentanilo y metanfetaminas, así como vender directamente a clientes en Estados Unidos.

La segunda red, liderada por “Martita”, también fue sancionada junto con cuatro de sus compañías: Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.

En la operación participaron, además del Tesoro, el FBI, la DEA, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que colaboraron para desentrañar las conexiones empresariales utilizadas para el suministro de precursores químicos.