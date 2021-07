Sammy Pérez estaba vacunado contra Covid-19 cuando se contagió

Redacción

Ciudad de México.-Dan más detalles sobre el contagio de actor.

Luego de que se confirmó que Sammy Pérezse encontraba hospitalizado por complicaciones por el Covid-19, su mánager Erik de la Paz ha compartido el estado de salud del actor y comediante.

En entrevista para el programa Hoy, Erik de la Paz reveló que el contagio de Sammy Pérez se dio en un viaje que realizó a la Ciudad de México, además confirmó que ya se había colocado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Luego de que se reveló que se hará un show benéfico para costear la hospitalización de Sammy Pérez, su mánager Erik de la Paz habló sobre cuál es el estado de salud del actor.

De acuerdo con la información que se tiene, las próximas 48 horas serán vitales para conocer si Sammy Pérez podría ser trasladado a terapia intermedia.

Sobre cómo se pudo haber contagiado, Erik de la Paz señaló que el actor viajó a la CDMX y se cree que fue en ese momento.

Erik de la Paz destacó que Sammy Pérez se mantuvo aislado, pero al tener la primera dosis de la vacuna se sintió más confiado de poder salir.

“Él lo que me había dicho es que ya estaba con la primera dosis, de ahí Sammy nunca presentó ningún síntoma; no estaba enfermo de nada. Tuvo una operación hace años, pero no era una persona que padeciera enfermedades”ERIK DE LA PAZ