Salvan de morir ahogado a hombre en un bordo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una persona fue rescatada con vida tras caer a un bordo en la comunidad Los Negritos en la zona rural poniente de esta capital.

A las 08:18 horas se reportó al 911que en la Privada Emiliano Zapata esquina Belisario Dominguez en la citada localidad se encontraba un hombre atrapado dentro de un cuerpo de agua, por lo que bomberos municipales se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar al lugar los vulcanos observaron a una persona del sexo masculino que se encontraba dentro de un bordo con profundidad aproximada de 5 metros el cual era utilizado para la hidratación del ganado por lo que los rescatistas comenzaron con las maniobras de extracción con equipo de rescate acuático y cuerdas.

Minutos más tarde fue extraído de manera segura Gustavo de 36 años de edad quien fue valorado por bomberos paramédicos quienes le diagnosticandole hipotermia, sin que estuviera en riesgo su vida.

Finalmente el sujeto fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio por paramédicos del ISSEA, y al ser cuestionado por las autoridades Gustavo comentó que se encontraba arreando su ganado y al querer pasar nadando por el bordo, ya no pudo salir, por lo fangoso del terreno.