Salvan de extorsión a hombre en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una persona que estaba haciendo víctima de una extorsión virtual fue auxiliada por efectivos de la Policía Estatal y de la Policía Cibernética, acciones con las cuales se protegieron su identidad y patrimonio familiar.

Los hechos se registraron cuando en el Servicio de Emergencias 911 se recibió una llamada en la que se solicitaba el apoyo de las autoridades ya que en momentos antes el integrante de una familia había comenzado a recibir llamadas y mensajes provenientes del número telefónico 449-363-9819 y del teléfono 449-224-672, desde los cuales, personas que se identificaban como integrantes de un supuesto grupo delictivo le pedían salir de su domicilio con rumbo desconocido.

Posterior a ello, los familiares de dicha persona comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se les exigía el pago de una cantidad monetaria superior a los $300,000, a cambio de no causarle daño a su familiar y poder liberarlo.

Con dicha información los oficiales de la Policía Estatal y de la Policía Cibernética comenzaron sus labores para la localización de dicha persona manteniendo bajo control la situación y evitando que la familia realizara algún pago.

Momentos después y tras las intensas labores de búsqueda, se logró la localización del padre de familia, quien, en buen estado de salud, pudo regresar a su domicilio. Finalmente, la familia agradeció la oportuna intervención de las autoridades estatales.