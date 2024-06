Salvador Reyes se despide del América

Redacción

Salvador Reyes y el Club América han puesto fin a su relación de tres años. El lateral y volante por izquierda anunció su salida en un emotivo video difundido a través de las redes sociales del club azulcrema.

La noticia ya había sido anticipada el pasado lunes por el Club León, que lanzó una producción al estilo de la serie “House of the Dragon”, concluyendo con la leyenda “House of Chava”.

Reyes se une al portero Óscar Jiménez como uno de los jugadores que han emigrado del Nido de Coapa hacia León. Mientras tanto, se rumorea la posible llegada de Érick Sánchez, jugador perteneciente al Grupo Pachuca, al América.

Salvador Reyes, conocido como “Chava”, llegó al América en el Apertura 2021 tras su destacada actuación en el Puebla. Formado originalmente como delantero en las fuerzas básicas del Morelia, Reyes fue utilizado en el América tanto como volante como lateral izquierdo.

Durante su tiempo en el club, dejó una huella memorable, especialmente en el Apertura 2024, donde marcó sendos dobletes en la Fecha 1 contra Tijuana y en la Fecha 17 frente a La Franja. Estos partidos, en los que las Águilas jugaron con un plantel alternativo, fueron cruciales para asegurar el liderato y cerrar toda la Liguilla en casa.

“Una alegría inmensa es quedar en la historia del club, algo tan anhelado”, mencionó Reyes en su mensaje de despedida. “A la afición tengo que agradecerle, principalmente a ellos que siempre apoyaron en las buenas y en las malas, decirles que son la afición más grande de México”.