Salvador de Alba Jr triunfa en la GTM de Puebla

Amozoc, Puebla.- Con autoridad y dando un golpe sobre la mesa, el AGA Racing Team consiguió su triunfo 12 y 13 de la GTM Pro 1 en la Súper Copa Roshfrans 2025, conquistando los dos hits de este domingo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

Una nueva muestra de trabajo, entrega y ritmo, tuvo este fin de semana el equipo tapatío, AGA Racing Team, enfrentando la 8ª. fecha de la Súper Copa Roshfrans, con el firme objetivo de continuar sumando en busca de un título más del campeonato Gran Turismo México Pro 1.

Salvador de Alba Jr., iniciaría desde el primer sitio en la carrera que abría el programa, tomando el volante del auto #1 AGA de Manzana/ Red Cola / Skarch / Guadalajara – Guadalajara, para ir de principio a fin en un dominio importante durante los 40 minutos de duración, tomando la victoria.

Para poner punto final a una jornada calurosa en suelo poblano, Salvador no bajaría las revoluciones, dando una cátedra más de manejo, valiéndole su triunfo número 13 de la actual campaña, un récord que se alargará hasta el episodio final, en el mes de noviembre.

Con esto, el AGA Racing Team se enfila a la lucha por su título 6 de la Súper Copa Roshfrans, dándose la batalla final el próximo 29 de noviembre en el Autódromo de Monterrey.