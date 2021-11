Salud de Vicente Fernández está mejorando, asegura “Doña Cuquita”

Redacción

Ciudad de México.- El estado de salud del cantante de música ranchera, Vicente Fernández, ha mejorado tanto que se contempla trasladarlo a su rancho “Los Tres Potrillos” para una mejor convalecencia, señaló la esposa del artista, María del Refugio Abarca, “Doña Cuquita”.

“Se está pensado en eso, pero yo creo que no va a ser muy tarde… ¿Hay mejoría en su salud? ¡Claro! se va a recuperar, tiene mucha mejoría, ustedes saben que su enfermedad es lenta, y así es como se va a ir recuperando, lentamente…”

Durante el concierto a beneficio que Alejandro Fernández y sus hijos Camila y Alex ofrecieron la noche del 3 de noviembre en el Museo Cabañas, Cuquita charló con la prensa sobre cómo ha llevado la situación médica que enfrenta su esposo, resaltando que ya se encuentra más estable.

“Está recuperándose muy bien, va muy bien, sí responde todo lo que le preguntan. Desde que entró he estado con él, siempre he estado con él, no me he retirado”, indicó Cuquita.

Compartió que si bien extraña la rutina cotidiana que tenía con Vicente, reconoce que la prioridad es la atención médica sin importar cuánto tiempo más permanezca en hospitalización.

Vicente Fernández fue hospitalizado el 6 de agosto, tras una caída en su rancho ‘Los Tres Potrillos’, pero su estado de salud empeoró tras detectarse el Síndrome de Guillain-Barré.

La semana pasada salió de terapia intensiva, y su familia emitió un nuevo comunicado oficial a través de las redes sociales del artista, en el que se señala el optimismo de los médicos que lo atienden.