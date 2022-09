Salud de Andrés García empeora

Redacción

Ciudad de México.-El Programa 85 en el canal de YouTube que comanda Andrés García, en compañía de su equipo de colaboradores y el apoyo de su esposa Margarita Portillo, fue distinto. Esta vez no hubo anécdotas divertidas o recuerdos increíbles sobre la vida del actor y productor. Hoy fue su esposa quien dio el parte médico completo sobre el estado de salud de Andrés García, confirmando que desde el pasado 15 de septiembre fue internado y su salud empeoró de forma abrupta.

En el video que fue colocado este viernes por la noche, Margarita explica a detalle qué ha sucedido estos días con su esposo, quien le pidió que informara a su comunidad, misma que tan sólo en el canal de YouTube supera los 100 mil suscriptores.

Con lujo de detalle e imágenes que dan fe de su delicado estado de salud tras una caída, fue que su esposa confirmó la noticia y dejó ver que la vida de Andrés García pende de un hilo, tal como él luego también lo señaló.

Andrés García está muy delicado de salud

Esto fue lo que indicó Margarita Portillo, esposa del actor, en el video más reciente de su canal de YouTube. Ahí, enlistó a las personas que apoyaron a su pareja y definió qué procedimientos fue sometido.

“El objetivo de este video es para darle un poco de contexto al programa de hoy. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró”, dijo a la cámara.

Luego, Margarita describió el proceso de salud y cuidados médicos que han tenido con él en la última semana.

“También debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal que antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso el doctor Jorge Arturo Canto Martínez, que es su médico tratante principal le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia”. “Entonces el 15 de septiembre, Andrés estuvo hospitalizado en el Hospital Santa Lucía y gracias al doctor Escudero y al contador Alarcón que nos consiguieron una unidad de sangre en 24 horas, Andrés es O negativo. También se le hizo una transfusión de plasma y fue tratado por el doctor Tejeda”.

“En esto hemos estado, han sido semanas difíciles”, expresó Margarita y agregó que dos días vio realmente muy mal a su esposo, pensando lo peor en ese instante.

https://youtube.com/watch?v=XiuUHvSjNnA%3Fenablejsapi%3D1%26amp%3D1%26playsinline%3D1

La ANDA lo está apoyando

La misma Margarita reveló que la ANDA, a través del doctor Salvador Cerecedo, ha estado al tanto de la salud de García e incluso ha ido a su casa a verlo y ayudar en algunas situaciones médicas, tales como darle vitaminas y medicamentos vía intravenosa.

También se precisó que ha sido un paciente difícil al momento de su nutrición, puesto que lleva una dieta estricta y cuidadosa pero él es muy antojadizo. Margarita insistió en que él quiere mostrar a su público lo que le ha pasado y mantenerse como un hombre activo que tome decisiones.

Andrés afirma que espera lo peor para su salud

Con la firmeza que le caracteriza y claro en lo que siente su cuerpo, Andrés García apareció en este programa 85. Desmejorado, cansado, más delgado y con dificultad para hablar, fue que el histrión confesó primero desde su cama del hospital Santa Lucía.

“Pues aquí estamos de nuevo en el hospital, no sé ya cuántas veces nos vamos a quedar, este mes llevo como tres. Vamos a ver cómo salimos de esta”, indicó.

Más adelante, notándose las heridas en piernas, brazos, algunas cicatrices en éstas y otros síntomas, remató en tercera persona.

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Pero vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan”.

Aconseja a los jóvenes a no beber tanto

Como una epifanía, Andrés García cerró su programa 85 con un mensaje y consejo a la gente, a los jóvenes, a quienes recordó que él se bebió hasta la última botella de Tequila y por eso está tan enfermo de cirrosis hepática a los 82 años. Sugirió que no beban más o no tanto como él, quizá eligiendo no beber diario y sí en menos ocasiones.