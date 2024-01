Salma Lúevano sigue esperando reunión con el presidente 

Sofía Galaviz

Aguascalientes, Ags.- Han pasado casi tres semanas, desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la diputada federal trans, Salma Luévano, “un señor vestido de mujer”, por lo que la representante de la comunidad de la diversidad en el Congreso de la Unión, solicitó una audiencia con el primer mandatario para abordar una agenda a favor de este sector.

En entrevista la legisladora señaló que sigue esperando luz verde de parte del Ejecutivo federal.

Ante esto, Luévano Luna, lanzó una petición de firmas para lograr una reunión a la brevedad con el presidente, y exponer la importancia de la agenda LGTBIQ+. Acto seguido y en este contexto, la diputada trans añadió qué hasta ahora, se ha logrado recabar una gran cantidad de ellas.

“Ya llevamos muchas firmas, el número exacto no lo tengo pero sí llevamos muchas; a parte, seguir insistiendo, porque es muy importante que antes de que se vaya el presidente atienda esta agenda y que además como lo he señalado, hay una deuda histórica y de parte de él hacia nuestra comunidad, y por eso la insistencia de que me reciba”, indicó.

De acuerdo con la diputada, las políticas públicas y presupuesto para este sector poblacional, son algunos de los temas que la legisladora pretende abordar con el mandatario nacional en esa cita.

Al concluir la charla con los medios de comunicación se dijo confiada en que el presidente le abrirá las puertas de Palacio Nacional. Por lo pronto dijo; continuará con la captación de rúbricas de la sociedad para ejercer presión y que se lleve a cabo esta junta con el jefe de Estado lo más pronto posible.