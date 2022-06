Salinas Pliego se ‘baja’ de carrera para comprar Banamex

Redacción

Ciudad de México.-Ricardo Salinas Pliego afirmó este miércoles que, tras un análisis, decidió contender por hacerse de los activos de Banamex.

El empresario afirmó que además del tiempo e inversión necesarias para la compra del banco, después tendría “que arreglar su operación e invertir en tecnología”.

“Prefiero INVERTIR EN MIS CLIENTES de @BancoAzteca y competirle (y ganarle) a quien compre el problema ese”, publicó en su cuenta de Twitter.

En enero, el dueño de TV Azteca, declaró que siempre había creído e invertido en México y los mexicanos, por lo que pidió a su equipo analizar si la compra del banco era viable o no.

El empresario incluso mandó un mensaje a Citi diciéndole que cuánto quería por “su changarro” y planteó que, en caso de adquirir Banamex, este abriría los 365 días del año, de 9:00 a 21:00 horas.

Salinas Pliego también es dueño de Grupo Salinas, Elektra y Banco Azteca, además de ser uno de los hombres más ricos de México y América Latina.https://www.youtube.com/embed/AoQ4C0_Mazs

¿Quiénes sí siguen en la carrera?

En junio, se supo que Grupo Financiero Banorte, Banco Santander de España y Grupo Financiero Inbursa, propiedad del multimillonario Carlos Slim, presentaron ofertas por Banamex después de haber expresado interés a principios de 2022, dijeron personas con conocimiento del tema.Venta de Banamex: Inicia etapa confidencial con ‘muchos interesados’

Germán Larrea, propietario de la minera de cobre Grupo México, así como Banca Mifel, una pequeña firma mexicana dirigida por el actual presidente de la Asociación de Bancos de México, también presentaron ofertas por el banco.

Sobre la transacción, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha ocultado su preferencia sobre que Banamex regrese a manos nacionales: en enero, afirmó que la venta de la institución representaba una oportunidad para ‘mexicanizarla’.

“Desde luego, esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en licitación extranjeros, nosotros no estamos cerrados ¿no?, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco”, dijo en un video.

Con información de El Financiero