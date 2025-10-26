Salinas Pliego promete liquidar adeudo fiscal “en menos de 10 días” 

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que solicitará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que determine el monto exacto del adeudo fiscal de Grupo Salinas para liquidarlo “en menos de 10 días”.

“En Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, queremos terminar esta pesadilla, para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de Elektra, 5 millones de clientes en Total Play, y para garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del Grupo, queremos terminar con esto”, afirmó Salinas Pliego.

El Contexto del Megadeudo

La decisión del empresario se produce en el marco de un conflicto fiscal de gran envergadura. De acuerdo con el gobierno federal, Grupo Salinas tiene pendientes 32 asuntos relacionados con presuntos adeudos fiscales por un monto total que asciende a 74 mil millones de pesos.

Salinas Pliego sostuvo que el grupo ya había enviado un documento al SAT hace 10 días solicitando la cifra final a pagar. “Queremos terminar y queremos pagar, para que no haya duda, hoy estamos publicando dos documentos, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT, donde estamos solicitando que nos diga cuánto es lo que hay que pagar, para poder liquidarlo en menos de 10 días, ya”, declaró.

Denuncia de “Persecución” y “Sacrificio”

A pesar del compromiso de pago, el empresario reiteró su postura de que los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, han emprendido una persecución en su contra.

Ante miles de asistentes al evento, Salinas Pliego calificó la inminente liquidación como un “sacrificio muy grande” para Grupo Salinas.

Ahora, la atención se centra en la respuesta del SAT y en la capacidad de las autoridades fiscales para determinar rápidamente el monto final, lo que permitiría concretar el pago y finalizar el litigio de una de las deudas fiscales más cuantiosas en la historia reciente de México.

Con información de Animal Político