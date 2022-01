Salgado Macedonio celebra en grande su cumpleaños pese a repunte de contagios Covid-19

Redacción

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, cumplió 65 años de edad y realizó una fiesta en el marco de la cuarta ola de Covid-19.

En un video compartido por Milenio, se muestra la celebración que tuvo el funcionario, con una banda en vivo y varias personas bailando.

“Como les había dicho hace rato, desde ayer, todo el día, toda la noche no he dormido nada. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Gracias a todas y a todos, no los voy a mencionar por sus nombres porque no voy acabar y no se la van a acabar en las redes sociales, entonces mejor no digo nada”, dijo a sus invitados Salgado.

Varios internautas comenzaron a comentar los hechos. Algunos destacaron que la 4T es la que no obedece la ley.

