Salen en defensa de maestro, acusado de abuso sexual en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-E n páginas de Facebook como Magisterio Despierta han salido en defensa de compañero acusado de avisar sexualmente de una menor, exigiendo que se investigue a fondo y se esclarecer los hechos.

Texto integro.

MAGISTERIO DESPIERTA…..Imagen y Mensaje Recibido….“Conozco al maestro Ricardo, tengo más de 10 años de conocerlo, sé lo mucho que le costó ser estudiante, lo dedicado que fue; cuanto le costó tener su trabajo, el amor y dedicación que le ponía día a día. Y no es para menos, viene de una familia que le ha inculcado mucho amor, union entre sus hermanos y sobre todo RESPETO por su hija y sobrinas. Es por eso que el maestro sería INCAPAZ de hacer algo así.

Es lamentablemente el hecho que paso, que bueno que la mamá alzo la voz para exigir justicia, que no quede impune el caso.

Sin embargo debería de hacerse una investigación a fondo, tanto de la familia de la niña como del historial del maestro tanto de trabajador de la educación y su persona. Que se castigue al culpable y no ha inocentes.

#estamoscontigoprofe

#losniñosNOsetocan

#justiciaparatodoslosniñosyniñas

#justiciaprofe

#Queselleguealaverdad….”