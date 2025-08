Sale Olivia Collins de La Casa de los Famosos

Redacción

Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025, tras no obtener el respaldo del público en la primera gala de expulsión, celebrada la noche del domingo 3 de agosto.

Pese a que buena parte de los seguidores del reality consideraban a Adrián Di Monte como el más vulnerable, fue Collins quien abandonó el programa, generando sorpresa dentro y fuera de la casa.

“Soy muy feliz… estoy muy agradecida de pertenecer a La Casa de los Famosos en esta temporada y me quedo bendecida porque fue maravilloso. Vencí mis miedos”, dijo la actriz al reencontrarse con los conductores del programa luego de subir al vehículo que la trasladó al foro.

Ya más serena, la actriz se conectó con sus excompañeros a través de videollamada para despedirse. “Hermosos, todos tienen un gran talento. Mis respetos y admiración para todos ustedes, me enseñaron mucho. Lo intenté, pero no se pudo”, expresó conmovida.

La reacción en la casa no se hizo esperar. Facundo fue el primero en responderle: “Nos sorprendió cuando abrió las puertas de su corazón. A mí me gusta la gente como Olivia, que no se anda con rodeos. Fue lo más auténtico en esta casa”.

Durante la post gala, Collins confesó que, aunque no fue la más extrovertida del grupo, se sintió orgullosa de haber aceptado el reto. “Fue una revolución de emociones… hubo momentos muy duros, incluso llegué a vomitar varias veces”, contó.

Sin embargo, fue clara al señalar que no extrañará a nadie del encierro. “No, no extraño a nadie. Estoy feliz de estar fuera”, declaró con una sonrisa.

Entre los vínculos que más valoró mencionó a Alexis Ayala, Facundo y Abelito, con quienes dijo haber tenido una conexión especial. Además, al ser cuestionada sobre posibles ganadores, nombró a Dalílah, Facundo, Abelito, El Guana y Shiky como sus favoritos.