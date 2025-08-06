Saldrán a manifestarse por desabasto de medicamentos contra el cáncer 

Redacción

Aguascalientes Ags.-Ciudadanos saldrán a manifestarse este domingo 10 de agosto en Aguascalientes por el desabasto de medicamentos contra el cáncer.

Se trata de una manifestación nacional a la que Aguascalientes se adherirá a través de las organizaciones Nariz Roja AC y Yo Lucho contra el Cáncer.

De acuerdo a la convocatoria la cita será a las 10 de la mañana saliendo de las calles de Cosío y Madero, para después caminar hasta la plaza principal

Según el programa una vez en la plaza del centro histórico se regalarán peluches que se está solicitando a las personas que lleven a los pacientes oncológicos, en señalar de que no están solos.

Los organizadores han dejado en claro que se trata de una marcha pacífica y familiar, por lo que han solicitado el apoyo de las autoridades para salvaguardar la integridad de los asistentes.