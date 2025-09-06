Saldo de 19 heridos deja choque múltiple en la carretera 45 norte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET) del helicóptero Fuerza 1, trasladaron en código rojo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS al conductor de uno de los autobuses participantes en la carambola registrada la mañana de este sábado sobre la carretera federal 45 norte a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

El reporte se recibió en el Servicio de Emergencias 911 minutos antes de las 07:00 horas de este sábado, en el que se informaba que sobre la carretera federal 45 norte la altura del municipio de San Francisco los Romo se había registrado un aparatoso múltiple en el que participaron cuatro unidades pesadas, entre las que estaban involucrados dos autobuses de pasajeros, motivo por el que de inmediato se movilizaron al sitio personal del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, Bomberos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Policías Estatales, Policías Municipales de San Francisco de los Romo y de Jesús María, Protección Civil, Guardia nacional, personal paramédico de Cruz Roja.

En el accidente participó un tracto camión marca Kenworth, en color blanco, con placa de circulación del Servicio Público Federal que era conducido por Uriel N de 30 años de edad, originario del Estado de Jalisco, mismo que tras ser valorado por paramédicos no ameritó el traslado a un hospital.

El segundo vehículo participante, es un autobús de la marca Irizar, en color gris, cuyo conductor resultó lesionado de gravedad, por lo anterior de inmediato el secretario de Seguridad Pública del Estado Antonio Martínez Romo, ordenó el despegue del Grupo Aeromédico Táctico del helicóptero Fuerza 1 para trasladarse al lugar del accidente, tras su arribo abordaron a José Luis N de 55 años de edad, mismo que presentaba conmoción cerebral trauma toraco abdominal cerrado, neumotórax en hemitórax izquierdo, fractura expuesta en tibia y perone de la extremidad inferior derecha y síndrome por aplastamiento, por lo que fue abordarlo a la aeronave estatal para ser trasladado al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, donde fue recibido por personal del área de choque que lo ingresaron de inmediato al quirófano. Cabe señalar que en este autobús resultaron 19 personas lesionadas mismas que fueron revisadas en el lugar, el autobús procedía de Matamoros, Tamaulipas con destino al municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

El tercer vehículo involucrado es un autobús de la marca Marcopolo, en color amarillo, que era conducido por Noe N de 49 años de edad, originario de Torreón Coahuila, mismo que fue trasladado en el helicóptero Halcón Uno a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

El cuarto vehículo involucrado es un camión de la marca Internacional, en color naranja, de la empresa Grano Alimenticio con placas de circulación del Servicio Público Federal que era conducido por Manuel N de 41 años, originario del Estado de Durango, mismo que tras ser valorado por paramédicos no ameritó traslado.

Se pudo conocer qué en ambos autobuses viajaban 47 y 50 personas respectivamente, siendo trasladados 8 heridos a diferentes hospitales por paramédicos de Cruz Roja, entre los que se incluyen los dos conductores de ambas unidades de pasajeros.

Finalmente, en el lugar del reporte estuvieron presentes brindando auxilio a los participantes además personal de Protección Civil de San Francisco de los Romo, personal de Protección Civil de Pabellón de Arteaga, paramédicos de la Cruz Roja abordo de las ambulancias 028, 014 021 y 011 al igual que la unidad de rescate urbano de la Cruz Roja, Policía Estatal y Policías Municipales de San Francisco de los Romo y Jesús María, quienes ayudaron en las labores de las vialidades para evitar el tráfico en la zona, del accidente se hizo cargo personal de la Guardia Nacional.