Saldo de 1 muerto y 3 lesionados deja volcadura

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Coordinación de Protección Civil Municipal y paramédicos del ISSEA, atendieron el reporte de hecho de tránsito terrestre tipo salida de camino y posterior volcadura que se registró en la carretera estatal número 60, en el que una persona perdió la vida y tres personas resultaron lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:28 horas, cuando a través del 911, personal de los cuerpos de Emergencia 911, recibieron el reporte de que en la carretera 60, cerca del tiradero municipal, se había registrado un percance vehicular, toda vez que se encontraba un automóvil siniestrado en el que al menos dos personas se encontraban lesionadas.

De inmediato, elementos de la Policía Estatal que realizaban sus labores de vigilancia en la zona, se trasladaron al punto referido y fue sobre la carretera 60 a la altura del kilómetro 11 donde confirmaron el percance, al observar un vehículo Nissan Versa, color tinto, modelo 2016, con placas de circulación de Aguascalientes, fuera de la vía, con daños diversos y una persona tirada a un costado.

Inmediatamente, los uniformados se aproximaron para auxiliarlo, sin embargo, ya no respondía a ningún estímulo, toda vez que ya no presentaba signos de vida, lo cual fue confirmado por paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO 333.

Tras confirmarse el deceso, los uniformados acordonaron el área y dieron aviso a personal de Servicios Periciales para que realizaran el levantamiento del cuerpo, de quien fue identificado como Oscar Villa, quien contaba con 45 años de edad y según los indicios conducía el automóvil Nissan Versa.

Según los datos recabados, el vehículo se desplazaba sobre la carretera referida en el sentido de circulación de norte a sur, cuando en una curva la persona al volante perdió el control de la unidad y se salió del camino, dando varias volteretas, de manera que el conductor salió eyectado por lo que perdió la vida.

En el automóvil también viajaban otras tres personas, tratándose de una mujer de 23 años de edad de nombre Brenda Elena que resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que fue trasladada a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio, mientras que los otros dos acompañantes que responden a los nombres de Melanie Samanta de 19 años y Eduardo de 26 años no requirieron ser trasladados a nosocomio alguno.