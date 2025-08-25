Saint-Maximin responde a críticas tras triunfo del América

Redacción

El francés Allan Saint-Maximin no solo debutó con gol en la victoria del América sobre Atlas, también encendió la polémica al responder a las críticas de aficionados que acusaron “ayudas” arbitrales durante el encuentro.

“La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla”, escribió el atacante en X, luego de que un usuario señalara al árbitro Marco Antonio Ortiz Nava por favorecer a las Águilas. El comentario del jugador rápidamente se viralizó, con más de mil reposteos, nueve mil “me gusta” y más de 250 reacciones.

El Estadio Jalisco fue el escenario del estreno del francés en la Liga MX. André Jardine lo dejó en la banca de inicio y lo mandó al campo al minuto 62, con América abajo 2-1. Diez minutos después, el equipo empató el partido, y al 89’ Saint-Maximin se estrenó como goleador con un remate de primera intención tras un pase de Isaías Violante. Su festejo incluyó piruetas antes de correr a la banca para celebrar con sus compañeros.

Con el 2-3 en el marcador, las Águilas ampliaron la ventaja en el cierre con un penal de Víctor Dávila, quien falló en primera instancia, pero aprovechó el rebote para sentenciar el 2-4 definitivo.

Saint-Maximin cerró así un debut con gol, espectáculo y también controversia, al responder de manera frontal a quienes cuestionaron el triunfo azulcrema.

Con información de: ESPN