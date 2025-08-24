SADER Aguascalientes apoya productores para fortalecer la competitividad de la Región: Vera

18 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El representante Federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Aguascalientes, Kristian Vera, visitó la empresa Frutas Premium, ubicada en El Cariñan, para conocer de cerca su proceso de empaque de guayaba.

La empresa Frutas Premium, perteneciente al Grupo F-Díaz, trabaja directamente con más de 100 productores de guayaba del municipio de Calvillo, y todo su producto se destina a exportación a Estados Unidos, siendo la primer empresa en comercializar la Guayaba Fresca en este mercado.

Enfocada a la producción y comercialización de Guayaba, tanto para Industrialización como para Consumo en fresco. Desde entonces se provee Guayaba a empresas como: Nestlé, Gerber, Jumex, Pascual Boing, entre otras.

Kristian Vera informó que dialogó con los empresarios sobre las acciones que emprende la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Aguascalientes y su titular Julio Berdegué Sacristán para que, en Aguascalientes al igual que en todo el país, se apoya a los productores para mejorar la calidad de la fruta y fortalecer la competitividad de la región.